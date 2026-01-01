Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Продажа произведенных в Азербайджане грузовых автомобилей освобождена от НДС

Продажа произведенных в Азербайджане грузовых автомобилей освобождена от НДС

Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - Продажа грузовых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики, освобождена от НДС сроком на 7 лет с 1 января 2026 года.

Как сообщает Trend, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Для справки отметим, что в соответствии с действующим законодательством продажа автобусов, произведенных на территории Азербайджанской Республики, освобождена от НДС сроком на 8 лет с 1 января 2025 года.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.

