Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Продлен срок действия разрешения на строительство солнечной электростанции в Гарадагском районе

Общество Материалы 5 января 2026 11:05 (UTC +04:00)
Продлен срок действия разрешения на строительство солнечной электростанции в Гарадагском районе

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Срок получения разрешения на строительство солнечной электростанции в зоне возобновляемых источников энергии в Гарадагском районе продлен.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал 30 декабря 2025 года в связи с этим соответствующее постановление.

Согласно постановлению, срок получения разрешения на строительство солнечной электростанции на земельном участке в поселке Пирсаат Гарадагского района города Баку, отнесенном к зоне возобновляемых источников энергии, продлен на один год.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре обязан уведомить Кабинет Министров в день выдачи разрешения, а если разрешение не выдается в установленный срок, - в течение трех дней после его истечения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости