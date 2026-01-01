В Азербайджане выросла цена на бензин АИ-92

БАКУ/ Trend/ - Соответствующим решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана цена 1 литра бензина марки АИ-92 изменена с 1 маната 10 гяпиков до 1 маната 15 гяпиков, сообщает Trend со ссылкой на Тарифный совет.

Решение вступило в силу с 1 января 2026 года.

Как отмечается, в последние годы рост населения крупных городов и увеличение численности населения, проживающего в пригородах, привели к появлению новых вызовов, связанных с транспортными системами и мобильностью. В целях обеспечения устойчивости регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, качества и безопасности предоставляемых пассажирам услуг, а также эффективной организации работы перевозчиков, работающих в указанной сфере, с учетом передовых международных требований и опыта, в сентябре 2025 года соответствующим указом был создан Целевой бюджетный фонд «Общественный транспорт». В качестве одного из источников дохода, формирующих Фонд, определена часть дорожного налога, перечисляемая в Фонд за каждый литр автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

Согласно поправкам к законодательству, дорожный налог за литр топлива установлен на уровне 7 гяпиков. В этой связи соответствующим решением Тарифного (ценового) совета цена 1 литра бензина марки АИ-92 изменена с 1 маната 10 гяпиков до 1 маната 15 гяпиков, а цена 1 литра дизельного топлива — с 1 маната до 1 маната 10 гяпиков.

Часть средств от топливных тарифов будет направляться в Целевой бюджетный фонд «Общественный транспорт» и использоваться для предоставления населению более качественных транспортных услуг, обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с учётом перспективного развития территорий, а также для повышения качества, устойчивости и доступности услуг общественного транспорта.

Отмечается, что даже после изменения тарифов розничные цены на бензин и дизельное топливо марки АИ-92 остаются невысокими по сравнению с большинством стран.