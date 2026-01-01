В Азербайджане подорожал дизель

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане цена 1 литра дизельного топлива повышена с 1 маната до 1 маната 10 гяпиков.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Тарифный (ценовой) совет.

Сообщается, что в последние годы рост населения крупных городов и увеличение числа жителей пригородных территорий привели к появлению новых вызовов, связанных с транспортными системами и мобильностью.

В целях обеспечения устойчивости регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, качества и безопасности предоставляемых пассажирам услуг, а также эффективной организации работы перевозчиков в данной сфере с учетом передовых международных требований и практики, в сентябре 2025 года был создан Целевой бюджетный фонд «Общественный транспорт».

Одним из источников формирования доходов Фонда определена часть дорожного налога, перечисляемая в Фонд с каждого литра автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

Согласно внесенным в законодательство изменениям, дорожный налог на каждый литр топлива установлен в размере 7 гяпиков.

В связи с этим соответствующим решением Тарифного (ценового) совета цена 1 литра дизельного топлива изменена с 1 маната до 1 маната 10 гяпиков.

Часть топливных тарифов будет направляться в Целевой бюджетный фонд «Общественный транспорт» для использования в целях предоставления населению более качественных транспортных услуг, обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с учетом перспективного развития территорий, а также повышения качества, устойчивости и доступности услуг общественного транспорта.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.