Назван объем чистых требований ЦБА к банкам и НБКО

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря текущего года, чистые требования Центрального банка Азербайджана (ЦБА) к банкам и небанковским кредитным организациям (НБКО) составили 7,409 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

По информации, данный показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 582,8 миллиона манатов, или на 7,3%.

Также чистые требования снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,813 миллиарда манатов, или на 27,5%.

Следует отметить, что по состоянию на 1 ноября 2025 года, чистые требования ЦБА к банкам и НБКО составили 7,992 миллиарда манатов, а по состоянию на 1 декабря 2024 года — 10,223 миллиарда манатов.