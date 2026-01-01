В Азербайджане созданы дополнительные возможности социальной защиты для людей с инвалидностью

БАКУ/ Trend/ - В правила предоставления реабилитационных средств для людей с инвалидностью внесены изменения.

Как сообщает Trend, это отражено в Законе «О правах лиц с инвалидностью», утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, обеспечение людей с инвалидностью реабилитационными средствами будет осуществляться на основе списка видов реабилитационных средств, утвержденного соответствующим органом исполнительной власти, за счет средств государственного бюджета, средств государственного обязательного личного страхования и других источников, предусмотренных законом.

Кроме того, жизнь и здоровье депутатов, военнослужащих, сотрудников судебных и правоохранительных органов, а также сотрудников дипломатических учреждений и консульств будут обеспечиваться государственным обязательным личным страхованием.

В настоящее время средства обязательного личного страхования направляются не только на выплаты по государственному обязательному личному страхованию и другие направления, предусмотренные законом, но и на социальную защиту и обеспечение лиц с инвалидностью, получивших инвалидность в связи с войной, а также семей шехидов.

Согласно внесенным изменениям, сфера использования этих средств расширена: теперь они будут направляться не только на поддержку лиц с инвалидностью, получивших инвалидность в связи с войной, но и на обеспечение всех людей с инвалидностью.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.