Тюркский инвестиционный фонд начнет с малозатратных проектов для достижения быстрых результатов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На первом этапе Тюркский инвестиционный фонд сосредоточится на малозатратных проектах, которые обеспечат быстрые и конкретные результаты.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил генеральный директор Тюркского инвестиционного фонда Рамиль Бабаев.

"По мере расширения мы перейдем к более крупным и сложным проектам, ставя целью к 2030 году стать полностью развитой инвестиционной платформой и надежной основой для регионального экономического сотрудничества", - сказал он.

Р. Бабаев отметил, что планируется запустить операционную деятельность фонда и начать финансирование до конца первого квартала 2026 года.

"Это решение очень важно для нас, поскольку оно ознаменует переход фонда от стадии создания к реализации его финансовых операций. Подготовительная работа по проектным заявкам уже ведется, и финансирование ожидается, как только операционная структура будет развернута в 2026 году. Мы также провели начальные консультации с несколькими региональными и международными финансовыми учреждениями, чтобы заложить основу для будущих софинансируемых проектов", - сказал генеральный директор.

Напомним, что решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда было принято 11 ноября 2022 года на 9-м саммите ОТГ. Членами фонда являются Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Цель фонда - содействие экономическому развитию государств-членов ОТГ путём расширения региональной торговли и поддержки экономической деятельности.