Доход АЖД от экспорта увеличился за 11 месяцев

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) осуществило экспортные операции на сумму 1,5 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на декабрьский номер "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, этот показатель составляет 1,2 миллиона долларов США, или в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года экспорт Азербайджана из несырьевого сектора увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 7,3% и составил 3,3 миллиарда долларов США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!