США увеличили закупку крылатых ракет Tomahawk до 350 штук

США Материалы 2 января 2026 02:35 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Министерство обороны США увеличило количество крылатых ракет Tomahawk, закупаемых по возобновлённому контракту с компанией Raytheon, до 350 штук.

Как сообщает Trend, первоначально планировалось произвести только 131 ракету. Стоимость продлённого контракта составляет 785,2 миллиона долларов США.

Поставки ракет для ВМС, армии и морской пехоты США, а также для двух иностранных заказчиков, которые выделили 500 миллионов долларов на производство, должны быть завершены к январю 2029 года.

Raytheon будет производить ракеты в новой модификации «Блок V», оснащённой улучшенной навигационно-коммуникационной системой и дальностью полёта до 1600 км.

