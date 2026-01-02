США увеличили закупку крылатых ракет Tomahawk до 350 штук

БАКУ/ Trend/ - Министерство обороны США увеличило количество крылатых ракет Tomahawk, закупаемых по возобновлённому контракту с компанией Raytheon, до 350 штук.

Как сообщает Trend, первоначально планировалось произвести только 131 ракету. Стоимость продлённого контракта составляет 785,2 миллиона долларов США.

Поставки ракет для ВМС, армии и морской пехоты США, а также для двух иностранных заказчиков, которые выделили 500 миллионов долларов на производство, должны быть завершены к январю 2029 года.

Raytheon будет производить ракеты в новой модификации «Блок V», оснащённой улучшенной навигационно-коммуникационной системой и дальностью полёта до 1600 км.