Суда в акватории Каспия предупреждены об усилении ветра

БАКУ /Trend/ - Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства предупредил суда об усилении ветра.

Об этом Trend сообщили в службе связей с общественностью Государственного морского и портового агентства Азербайджана.

Согласно предупреждению, северо-западный и северный ветер, наблюдаемый в акватории Каспия, как ожидается, усилится до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с, а в открытом море — до 30 м/с.

Высота волн, по прогнозам, достигнет 2-3 м, а затем и 3-5 м.

