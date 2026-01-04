В Азербайджане вырос объем кредитов, выданных микропредпринимателям

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, по состоянию на 1 декабря 2025 года, объем кредитов, выданных микропредпринимателям, составил 3,520 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По информации, это на 77,4 миллиона манатов или 2,2% больше, чем на 1 ноября 2025 года, и на 429,5 миллиона манатов или 13,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По состоянию на 1 ноября 2025 года объем кредитов, выданных микропредпринимателям в Азербайджане, составил 3,442 миллиарда манатов, а по состоянию на 1 декабря 2024 года — 3,090 миллиарда манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 декабря 2025 года кредитный портфель банков Азербайджана увеличился на 1% или на 281,7 миллиона ​​манатов и составил 29,685 млрд манатов. В структуре кредитного портфеля на бизнес-кредиты пришлось 53,2% (15,805 млрд манатов), на потребительские кредиты — 31,4% (9,319 млрд манатов), а на ипотечные кредиты — 15,4% (4,562 млрд манатов).