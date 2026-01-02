Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 2 января 2026 11:30 (UTC +04:00)
«Азеригаз» о проблеме в работе смарт-карт счетчиков

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - После обнуления лимита, применяемого по газу, возникла проблема в работе смарт-карт счетчиков производственного объединения «Азеригаз». Абоненты сообщают в социальных сетях, что проблема начала фиксироваться в ночь с 31 декабря на 1 января. В сообщениях отмечается, что пополнить карту в платежных терминалах невозможно.

В ответ на запрос Trend в «Азеригаз» сказали, что им известно о возникшей проблеме, но она связана с терминалами.

«Проблем со счетчиками и смарт-картами «Азеригаз» нет. Возникшие неудобства связаны с технической неисправностью в терминалах», - сказали в организации.

