Грузия увеличила импорт грецких орехов

БАКУ /Trend/ - В январе–ноябре 2025 года Грузия импортировала 3 056 тонн грецких орехов на $13,1 млн, что на 11 процентов больше по объему и на 22% дороже, чем за аналогичный период 2024 года, передает Trend.

Согласно информации, речь идет о свежих и сушеных орехах без скорлупы.

Сообщается, что главным поставщиком остался Китай – 1 807 тонн на $7,9 млн, за ним следуют Узбекистан – 1 042 тонны на $4,2 млн и Кыргызстан – 162 тонны на $650 тыс. Орехи также закупали из Чили и Турции. Импорт из Украины практически прекратился.

При этом экспорт грецких орехов из Грузии за 11 месяцев сократился почти вдвое – до 82 тонн на $651 тыс. Основные рынки сбыта стали Греция, Иран, Россия, Италия и Польша.