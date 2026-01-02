Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Нахчыване ведутся работы по очистке дорог от снега (ФОТО)

Общество Материалы 2 января 2026 19:59 (UTC +04:00)
В Нахчыване ведутся работы по очистке дорог от снега (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В некоторых районах, поселках и селах Нахчыванской Автономной Республики уже несколько дней непрерывно идет снег.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Нахчыванского государственного агентства автомобильных дорог.

Согласно информации, в настоящее время на дорогах в районах Шарур, Ордубад, Шахбуз и Кангарли ведутся работы по уборке снега для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.

Работы по уборке снега на дорогах автономной республики продолжаются в усиленном режиме. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта в районы мобилизована техника и живая сила.

На дорогах ведутся интенсивные работы по уборке снега и посыпке дорог песком и солью.

В Нахчыване ведутся работы по очистке дорог от снега (ФОТО)
В Нахчыване ведутся работы по очистке дорог от снега (ФОТО)
В Нахчыване ведутся работы по очистке дорог от снега (ФОТО)
В Нахчыване ведутся работы по очистке дорог от снега (ФОТО)
В Нахчыване ведутся работы по очистке дорог от снега (ФОТО)
В Нахчыване ведутся работы по очистке дорог от снега (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости