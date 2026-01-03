Названы показатели операций в манатах через Межбанковский карточный центр Азербайджана

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 декабря 2025 года в Азербайджане через Межбанковский карточный центр (МКЦ) было проведено 69,2 миллиона обработанных платёжных операций на сумму 3,2 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 9,2 миллиона операций, или на 15,3%, а по сумме - на 311 миллионов манатов, или на 10,9%.

По состоянию на 1 декабря 2024 года в Азербайджане через МКЦ было проведено 60 миллионов платёжных операций на сумму 2,8 миллиарда манатов.

Отметим, что МКЦ представляет собой технологическую и финансовую инфраструктуру, обеспечивающую безопасную и оперативную обработку платежей по банковским картам, то есть корректную передачу и окончательное проведение платежей между банками. МКЦ выполняет роль своеобразного "моста", обеспечивая корректное прохождение платежей, совершённых по картам различных банков.