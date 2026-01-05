За год в 9 городах и 27 селах Азербайджана создана коммуникационная инфраструктура - Aztelekom

БАКУ/Trend/ - За год в 9 городах и 27 селах Азербайджана создана коммуникационная инфраструктура.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало ООО Aztelekom.

Отмечено, что в рамках «I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» ООО Aztelekom, входящее в состав холдинга AZCON, продолжает деятельность по созданию коммуникационной и интернет-инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах.

В результате реализованных в этих районах за прошедший год проектов ряд населенных пунктов обеспечен современными телекоммуникационными услугами.

В общей сложности за отчетный период коммуникационная инфраструктура была создана в 9 городах, 27 селах и населенных пунктах. За прошедший год в этих районах подключено 4308 новых абонентов (домохозяйств и хозяйствующих субъектов).

Установлено стабильное и скоростное интернет-соединение по современной технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) с помощью 25 оптических линейных терминалов (OLT), размещенных на объектах.

Успешно завершено строительство 25 магистральных линий, запланированных для Карабахского региона в рамках проектной фазы, намеченной на 2025 год. Волоконно-оптическая магистральная сеть общей протяженностью около 1000 километров играет роль основной базы, обеспечивающей стабильность и безопасность коммуникационной инфраструктуры в регионе.

ООО Aztelekom продолжит расширять свою деятельность в этом направлении в ближайшие годы, способствуя полноценному формированию современной и устойчивой телекоммуникационной инфраструктуры в регионе.

