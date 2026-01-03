Министерство обороны Венесуэлы обратилось к народу

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал граждан не поддаваться панике и не допускать анархии на фоне атак США.

Об этом министр заявил в своем видеообращении, сообщает Trend.

"На нас напали, но сломить нас не смогут... Армия вместе с народом создаст непоколебимую стену сопротивления", - отметил Лопес.

Ранее Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро и его жена Сесиль Флорес были задержаны в Венесуэле и вывезены из страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!