Министерство обороны Венесуэлы обратилось к народу

Другие страны Материалы 3 января 2026 14:17 (UTC +04:00)

Фархад Мамедов
БАКУ /Trend/ - Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал граждан не поддаваться панике и не допускать анархии на фоне атак США.

Об этом министр заявил в своем видеообращении, сообщает Trend.

"На нас напали, но сломить нас не смогут... Армия вместе с народом создаст непоколебимую стену сопротивления", - отметил Лопес.

Ранее Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро и его жена Сесиль Флорес были задержаны в Венесуэле и вывезены из страны.

