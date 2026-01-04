Назван объем поставок нефти из Азербайджана в Турцию в январе-ноябре 2025 года

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2025 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 142,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 69 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель в стоимостном выражении на 132,5 миллиона долларов США или на 65,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, а в объёмном выражении меньше на 227,2 тысяч тонн или на 61,5%.

За первые 11 месяцев 2024 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 369,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 201,5 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-ноябре 2025 года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 11,5 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 1,8 миллиарда долларов США или на 13,5% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 576 тысяч тонн или на 2,7%.