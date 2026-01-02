Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Узбекистан Материалы 2 января 2026 22:52 (UTC +04:00)
Узбекистан и Саудовская Аравия расширяют сотрудничество в сфере труда и занятости

Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр по сокращению бедности и занятости Узбекистана Батир Захидов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия в Узбекистане Юсуфом бин Салихом аль-Утайби, передает Trend.

Согласно информации, в рамках встречи стороны обсудили достигнутые результаты и перспективы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также вопросы, связанные с трудовой миграцией.

Представители Саудовской Аравии заявили о готовности привлечь из Узбекистана не менее 20 тысяч работников.

Также были озвучены инициативы министерства, предусматривающие создание учебных центров для подготовки специалистов по уходу и техническим специальностям.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение расширять сотрудничество в сфере труда и занятости.

