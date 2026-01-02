Узбекистан планирует модернизировать пять аэропортов к 2030 году

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан планирует к 2030 году модернизировать пять крупных аэропортов и передать их в частное управление в рамках механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Об этом говорится в проекте обновленной стратегии «Узбекистан – 2030», сообщает Trend со ссылкой на министерство юстиции страны.

Ожидается, что как минимум один аэропорт будет ежегодно передаваться в управление частному партнеру. Проекты ГЧП будут финансироваться совместно компанией Uzbekistan Airports и частными партнерами, при этом Министерство транспорта определено ответственным органом за их реализацию.

Обновленная стратегия основана на предыдущей версии, утвержденной в сентябре 2023 года, которая была ориентирована на модернизацию малорентабельных региональных аэропортов и их передачу в доверительное управление в рамках ГЧП. В той версии предусматривалась модернизация шести крупных аэропортов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках продолжающихся реформ в октябре 2025 года Uzbekistan Airports и корпорация Incheon International Airport Corporation (Южная Корея) подписали соглашение о ГЧП по модернизации и управлению аэропортом Ургенча.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по реконструкции аэропорта Намангана, а в Бухаре строится новый аэропорт. В перспективе управление обоими аэропортами также планируется передать частным операторам.