Президент Ильхам Алиев: Несправедливая 907-я поправка к «Акту о поддержке свободы» не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между Азербайджаном и США

Политика Материалы 4 января 2026 19:45 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ/ Trend/ - Несправедливая 907-я поправка к «Акту о поддержке свободы» не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между Азербайджаном и США.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 4 января делегацию США.

Высоко оценив приостановку действия этой поправки Президентом США Дональдом Трампом, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что члены Конгресса и впредь продолжат свои усилия, направленные на ее полную отмену.

