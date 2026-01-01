Продлен срок освобождения от НДС при продаже легковых автомобилей, произведенных в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики, при условии осуществления промышленной сборки в полной производственной форме, а также выполнения технологических операций на этапах окраски и сварки, освобождена от НДС сроком на 7 лет с 1 января 2027 года.

Как сообщает Trend, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Для справки отметим, что ранее продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики, была освобождена от НДС сроком на 10 лет с 1 мая 2023 года.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.