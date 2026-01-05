Названы сроки 4-й сессии Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Монтенегро

БАКУ/Trend/ -4-я сессия Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Монтенегро запланирована на первую половину марта 2026 года.

Об этом, в частности, сказал заместитель председателя правительства и министр иностранных дел Монтенегро Эрвин Ибрагимович в эксклюзивном интервью Trend по итогам своего недавнего визита в Баку.

Ибрагимович подчеркнул, что за прошедший год обе страны создали условия для организации конкретных мероприятий, которые будут способствовать дальнейшему развитию межгосударственной дружбы.

"Поэтому мы смотрим с оптимизмом на 2026 год, в котором Монтенегро отметит 20-летие восстановления своей независимости — это станет возможностью реализовать ряд конкретных инициатив и мероприятий, которые еще больше укрепят сотрудничество между Монтенегро и Азербайджаном. В этом контексте мы приветствуем заявления о продолжении политического диалога и визитов на высоком уровне, которые предоставят возможности для подписания соглашений о сотрудничестве, находящихся в настоящее время в процессе подготовки, в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика и избежание двойного налогообложения", - заявил заместитель председателя правительства.

Он особо подчеркнул значимость проведения 4-й сессии Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, запланированной на первую половину марта 2026 года.

"Эта сессия станет важной возможностью для всестороннего анализа существующего сотрудничества и конкретизации будущих мероприятий в таких сферах, как энергетика, туризм и инвестиции, а также образование, наука, инновации и технологии, государственное управление и цифровизация", - заявил Ибрагимович.