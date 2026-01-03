МИД Турции выступил с заявлением в связи с ситуацией в Венесуэле

БАКУ/ Trend/ - Анкара внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Мы внимательно следим за последними событиями в Венесуэле. Турция придает значение стабильности Венесуэлы и благополучию венесуэльского народа", - говорится в заявлении.

В ведомстве призвали стороны к сдержанности, чтобы возникшая ситуация не привела к негативным последствиям для региональной и международной безопасности.

"Мы готовы оказать любое конструктивное содействие в разрешении кризиса в Венесуэле в рамках международного права. Наше посольство в Каракасе непрерывно поддерживает связь и необходимую координацию с турецкими гражданами, находящимися в Венесуэле", - добавили в МИД.