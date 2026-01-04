Верховный суд Венесуэлы передал президентские полномочия Дельси Родригес

БАКУ/ Trend/ - Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.

Как сообщает Trend, об этом заявила судья Верховного суда Венесуэлы Таня Д'Амелио во время выступления на телеканале «Venezolana de Televisión».

По ее словам, Верховный суд обязал исполнительного вице-президента Республики Дельси Родригес незамедлительно приступить к исполнению обязанностей президента в строгом соответствии с Конституцией и законами Венесуэлы.

Д'Амелио отметила, что данное решение было принято Конституционной палатой Верховного суда в связи с “иностранной военной агрессией, произошедшей 3 января 2026 года, а также похищением конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро”.

Она подчеркнула, что толкование соответствующих норм законодательства направлено на обеспечение административной преемственности государства и обороноспособности страны в условиях вынужденного отсутствия президента.

Судья также заявила, что чрезвычайная ситуация, вызванная “похищением Николаса Мадуро Соединенными Штатами”, сделала для него материально и временно невозможным осуществление президентских полномочий.

Напомним, что 3 января Президент США Дональд Трамп объявил, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны.

Он отметил, что США успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, Президента Николаса Мадуро.

“Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США”, - отметил Трамп.