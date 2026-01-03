Американские компании инвестируют миллиарды в восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы - Трамп

БАКУ/Trend/ -Американские компании инвестируют миллиарды в восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Президент США Дональд Трамп в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Нефтяная отрасль Венесуэлы на протяжении длительного времени находилась в состоянии глубокого упадка. Объёмы добычи были практически ничтожными по сравнению с тем потенциалом, которым страна располагала и который могла бы реализовать. В эту сферу будут направлены крупнейшие американские нефтяные компании — самые масштабные в мире. Они инвестируют миллиарды долларов, восстановят серьёзно разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут обеспечивать поступление доходов в экономику страны", - сказал он.

Трамп подчеркнул, что при необходимости США готовы провести вторую, значительно более масштабную операцию.

"Изначально предполагалось, что потребуется вторая волна, однако сейчас, вероятно, в этом нет нужды. Первая фаза — если использовать такое определение — оказалась настолько успешной, что проведение второй, скорее всего, не потребуется. Тем не менее мы полностью к ней готовы: речь идёт о гораздо более крупной операции. Нынешние действия носили точечный характер, однако у нас имеется и значительно более масштабный сценарий, который, вероятно, применять не придётся", - отметил президент США.

Он заявил, что партнёрство Венесуэлы с Соединёнными Штатами Америки — страной, с которой стремятся сотрудничать во всём мире благодаря её возможностям и достигнутым результатам, — способно сделать венесуэльский народ богатым, независимым и защищённым.

"Это также принесёт облегчение и радость многим выходцам из Венесуэлы, проживающим в США. Они долгое время страдали, у них было отнято слишком многое. Этим страданиям будет положен конец. Нелегитимный диктатор Николас Мадуро был ключевой фигурой обширной преступной сети, ответственной за контрабанду колоссальных объёмов смертельно опасных незаконных наркотиков на территорию Соединённых Штатов", - сказал Трамп.