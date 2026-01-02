Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразили соболезнования Вайре Вике-Фрейберге

Политика Материалы 2 января 2026 16:36 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева направили письмо с соболезнованиями бывшему Президенту Латвийской Республики, сопредседателю Международного центра Низами Гянджеви Вайре Вике-Фрейберге.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

С чувством глубокой печали восприняли известие о кончине Вашего супруга и спутника жизни Имантса Фрейбергса.

Имантс Фрейбергс, прошедший плечом к плечу с Вами большой жизненный путь, был Вашим верным соратником, всегда находившимся рядом с Вами.

Разделяя Вашу скорбь в связи с этой тяжелой утратой, с глубокой скорбью выражаем соболезнования Вам и всем членам Вашей семьи, желаем терпения".          

