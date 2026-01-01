В Нахчыване взносы на социальное страхование будут субсидироваться за счет государственного бюджета

БАКУ/ Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике обязательные государственные социальные страховые взносы работников будут субсидироваться за счет средств государственного бюджета.

Как сообщает Trend, это отражено в Законе о внесении изменений в Закон «О социальном страховании», утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, обязательные государственные социальные страховые взносы, уплаченные страхователями, являющимися резидентами Нахчыванской Автономной Республики, относящимися к негосударственному сектору и осуществляющими деятельность непосредственно в сфере производства, включая переработку и добычу (за исключением нефтегазовой отрасли), в соответствии с классификацией видов экономической деятельности, утвержденной органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, будут субсидироваться за счет средств государственного бюджета в следующих объемах и сроках:

с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года — в размере 100 процентов;

с 1 января 2029 года по 1 января 2032 года — в размере 80 процентов;

с 1 января 2032 года по 1 января 2034 года — в размере 60 процентов;

с 1 января 2034 года по 1 января 2036 года — в размере 40 процентов.

Обязательные государственные социальные страховые взносы, уплаченные страхователями — резидентами Нахчыванской Автономной Республики, относящимися к негосударственному сектору (осуществляющими деятельность в сферах нефтегаза, финансов и грузоперевозок автомобильным транспортом, а также подрядчиками, предоставляющими товары, работы и услуги за счет средств государственного бюджета, за исключением резидентных подрядчиков, осуществляющих производственную деятельность в Нахчыванской Автономной Республике), будут полностью субсидироваться за счет средств государственного бюджета до 1 января 2036 года.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.