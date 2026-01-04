Турция и Саудовская Аравия обсудили региональные и международные вопросы

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Как передает Trend, об этом сообщили в Управлении по связям при Администрации президента Турции.

Согласно информации, в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Эрдоган подчеркнул стремление Анкары к дальнейшему развитию и углублению сотрудничества между Турцией и Саудовской Аравией.

Президент также отметил, что Турция внимательно наблюдает за ситуацией в Сомали и Йемене, подчеркнув важность сохранения территориальной целостности этих стран для обеспечения стабильности в регионе.