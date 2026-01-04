Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане выросло производство сигарет

Экономика Материалы 4 января 2026 09:00 (UTC +04:00)
В Азербайджане выросло производство сигарет

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 15,7 миллиарда единиц сигарет и сигар.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По состоянию на 1 декабря запасы готовой продукции составили 1,016 миллиарда единиц.

Кроме того, за первые 11 месяцев 2025 года в Азербайджане произведено 1786,1 тонны табака, что на 56,6% меньше, чем в предыдущем году.

По состоянию на 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции составили 486,9 тонны.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года потребителям в розничной сети Азербайджана продано напитков и табачных изделий на сумму 2,409 миллиарда манатов. Данный показатель на 2,5% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Удельный вес товарооборота по рассматриваемым товарам составил 4,1%.

