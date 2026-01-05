Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ЕБРР станет акционером узбекистанского Asakabank в ходе приватизации

Узбекистан Материалы 5 января 2026 01:45 (UTC +04:00)
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - Министерство экономики и финансов Узбекистана, Asakabank и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали «Term Sheet», который закрепляет ключевые коммерческие условия приватизации банка и формализует сотрудничество сторон. Документ реализуется в рамках исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года № УП-5992, передает Trend.

Согласно соглашению, ЕБРР планирует приобрести 15 процент акций Asakabank. После выполнения всех согласованных условий, включая транзакционные, регуляторные и корпоративные требования, банк станет частью акционерного состава в 2026 году.

Сообщается, что приватизация Asakabank направлена на реформирование государственных банков, повышение эффективности управления активами, снижение финансовых рисков и укрепление стабильности банковской системы.

Сотрудничество с ЕБРР позволит улучшить корпоративное управление и прозрачность работы банка, внедрить международные стандарты управления рисками и внутреннего контроля, укрепить капитальную базу и операционную стабильность, а также создать устойчивую модель развития на рыночных принципах.

