Генсек ООН выразил обеспокоенность по поводу резкой эскалации ситуации в Венесуэле

БАКУ/ Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен резкой эскалацией ситуации в Венесуэле.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем главы ООН.

"Независимо от ситуации в Венесуэле, произошедшие события создают опасный прецедент. Генеральный секретарь вновь подчеркивает важность строгого соблюдения всеми сторонами международного права, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены", - заявил пресс-секретарь Антониу Гутерриша.

В ООН также призвали все стороны конфликта в Венесуэле к участию во всеобъемлющем диалоге при полном уважении прав человека и принципов верховенства права.