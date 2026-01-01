В Азербайджане импорт и продажа автобусов с электродвигателем освобождаются от НДС

БАКУ /Trend/ - На основании подтверждающего документа, выданного органом (учреждением), определённым соответствующим органом исполнительной власти, импорт резидентами индустриальных парков автобусов, работающих исключительно на электрическом двигателе, без сидений, поручней и установленного монитора, с целью промышленного производства (сборки), а также продажа резидентами индустриальных парков таких импортированных автобусов после оснащения их сиденьями, поручнями и монитором будут освобождены от НДС сроком на год с 1 января 2026 года.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, освобождены от НДС импорт и продажа работающих исключительно на электродвигателе автомобилей.

Указанная льгота не будет применяться со следующего года.

