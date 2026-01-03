Президент Колумбии намерен созвать заседание Совбеза ООН по ситуации на границе с Венесуэлой

БАКУ /Trend/ - Как член ООН, мы предпримем шаги для созыва Совета безопасности.
Как сообщает Trend, об этом Президент Колумбии Густаво Петро написал в своем аккаунте в социальной сети «X».
Президент Колумбии заявил, что после сегодняшних обсуждений на колумбийско-венесуэльской границе были развернуты силы безопасности, и все ресурсы гуманитарной помощи мобилизованы в связи с возможным массовым притоком беженцев.
Посольство Колумбии в Венесуэле перешло в активный режим для приема обращений граждан. Президент также подчеркнул, что как член Совета безопасности ООН, Колумбия возьмет на себя инициативу по созыву заседания Совета по этому вопросу.
Следует отметить, что Густаво Петро также представил в своем посте на «X» список районов Венесуэлы, подвергшихся бомбардировкам. Однако эта информация пока не подтверждена правительством Венесуэлы.
Kolumbiya Prezidenti BMT-ni Venesuela sərhədindəki vəziyyətlə bağlı toplantıya çağırmaq niyyətindədir
Bakı. Trend:
BMT üzvü kimi Təhlükəsizlik Şurasını çağırmaq üçün addım atacağıq.
Trend xəbər verir ki, bu barədə Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
Kolumbiya Prezidenti bildirib ki, bu gün müzakirələrdən sonra Kolumbiya-Venesuela sərhədinə təhlükəsizlik qüvvələri yerləşdirilib, mümkün kütləvi qaçqın axınına qarşı bütün humanitar yardım resursları səfərbər olunub.
Kolumbiyanın Venesueladakı səfirliyi vətəndaşların müraciətlərini qəbul etmək üçün aktiv rejimə keçib. Prezident həmçinin vurğulayıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi Kolumbiya bu məsələ ilə bağlı Şuranın toplantısını çağırmaq təşəbbüsü göstərəcək.
Qeyd edək ki, Gustavo Petro "X" paylaşımında Venesuelada bombalanmış ərazilərin siyahısını da təqdim edib. Lakin məlumat Venesuela höküməti tərəfindən hələ ki, təsdiqlənməyib.