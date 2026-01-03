Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

В Азербайджане уточнен состав комиссии по проверке знаний специалистов по электробезопасности

Энергетика Материалы 3 января 2026 11:08 (UTC +04:00)
В Азербайджане уточнен состав комиссии по проверке знаний специалистов по электробезопасности

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок", утвержденные решением коллегии министерства энергетики от 29 мая 2024 года.

Как сообщает Trend, соответствующее решение по этому вопросу подписал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Согласно решению, уточнен состав комиссии, созданной с целью проверки знаний лиц, допущенных к проведению испытаний электрооборудования.

В состав комиссии, сформированной в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок", войдут специалисты с квалификацией не ниже V группы в области электробезопасности для электроустановок с напряжением более 1000 В и не ниже IV группы для электроустановок с напряжением до 1000 В.

Ранее предполагалось привлекать специалистов с квалификацией ниже V группы в области электробезопасности для электроустановок с напряжением до 1000 В и ниже IV группы для электроустановок с напряжением до 1000 В.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости