В результате пожара в швейцарском Кранс-Монтана погибло около 40 человек

БАКУ/ Trend/ - В ночь на 1 января на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии произошёл пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли около 40 человек, а 115 получили ранения. Большинство пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник полиции кантона Вале Фредерик Гислер.

Гислер отметил, что первоочередной задачей для правоохранительных органов является установление личностей жертв и передача тел их семьям, что может занять несколько дней.

По имеющимся данным, пожар вспыхнул в баре Le Constellation на популярном курорте. Полиция исключила версию теракта. Первоначальные подозрения указывают на то, что возгорание могло быть вызвано праздничными свечами или фейерверками.