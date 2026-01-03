Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
США будут активно вовлечены в деятельность нефтяного сектора Венесуэлы - Трамп

В мире Материалы 3 января 2026 19:02 (UTC +04:00)
США будут активно вовлечены в деятельность нефтяного сектора Венесуэлы - Трамп
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - США намерены принять участие в решении вопроса о будущем Венесуэлы.

Как сообщает Trend, об этом президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.

Он также отметил, что Соединенные Штаты будут активно вовлечены в деятельность нефтяного сектора страны.

Американский лидер подчеркнул, что США были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, однако необходимости в этом не возникло.

Кроме того, Трамп сообщил, что неделю назад разговаривал с Президентом Венесуэлы и призывал его добровольно сдаться, но тот не выразил готовности пойти на такой шаг.

