БАКУ /Trend/ - Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.

Как сообщает Trend, Натиг Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Гедабейского района Азербайджана. В 1991 году после нападения армянских вооруженных формирований на суверенные территории Азербайджанской Республики он вступил в добровольческий батальон «Карабахские соколы», сформированный в Агдамском районе, и участвовал в защите Родины.

12 марта 1992 года Натиг Гасымов был захвачен противником в бою в направлении села Пирляр Ходжалинского района. Он пять дней сражался в одиночку без еды и воды после того, как шесть его товарищей погибли в бою за албанскую церковь, расположенную вблизи села Пирляр. На шестой день, после того как у него закончились боеприпасы, 12 марта 1992 года, был захвачен в плен противником, о чем есть свидетельства российского и итальянского журналистов Константина Смирнова и Энрико Сарзи. Факт пленения описан в статье «Страх» в 14-м и 15-м номерах российского журнала «Огонёк», вышедших 1992 году.

Отметим, что 25 июня 2024 года распоряжением Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, Натигу Гасымову было присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».