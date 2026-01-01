Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Назван объем кредитования промышленного сектора в Азербайджане

Экономика Материалы 1 января 2026 23:21 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря текущего года, объем кредитов промышленному и производственному секторам, выданных банками и небанковскими организациями в Азербайджане, достиг 1,679 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, данный показатель на 14,2 миллиона манатов или 0,8% меньше в месячном сравнении и на 103,2 миллиона манатов или 6,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что в целом, по состоянию на 1 декабря текущего года, портфель кредитных вкладов в реальный сектор Азербайджана составил 32,009 миллиарда манатов.

Это увеличение на 294,5 миллиона манатов или 0,9% в месячном сравнении и на 2,4 миллиарда манатов или 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

