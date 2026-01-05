Перерабатывающая промышленность Кыргызстана демонстрирует рост

БИШКЕК /Trend/ - По итогам января–ноября 2025 года перерабатывающая промышленность Кыргызстана продемонстрировала значительный рост, что говорит об активном развитии отрасли и ее существенном вкладе в экономику страны, включая увеличение валового внутреннего продукта.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

В министерстве сообщили, что объем выпуска продукции в перерабатывающем секторе за указанный период достиг 94 млрд 230 млн сомов (около 1,07 млрд доллара США), увеличившись на 15 млрд 31 млн сомов (около 171,4 млн долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом индекс физического объема производства составил 127,8%, что свидетельствует о высоких темпах роста и повышении производственной активности.

Эти показатели подтверждают устойчивое развитие перерабатывающей промышленности и ее ключевую роль в обеспечении экономического роста страны.