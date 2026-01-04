Назван доход Азербайджана от экспорта золота за 11 месяцев

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года из Азербайджана было экспортировано золота на сумму 297,4 миллиона долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на декабрьский номер "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, этот показатель на 110,8 миллиона долларов или на 59,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в ноябре Азербайджан экспортировал золота на сумму 20,6 миллиона долларов. Это на 2,6 миллиона долларов или 11,2% меньше по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года экспорт Азербайджана из ненефтяного сектора увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 7,3% и составил 3,3 миллиарда долларов.

