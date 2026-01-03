«Узбекнефтегаз» и компании из Китая обсудили перспективы сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - Председатель Правления АО «Узбекнефтегаз» провел переговоры с представителями ряда ведущих компаний нефтегазовой отрасли Китайской Народной Республики, включая GR Xibu Buling Engineering Company, China 3 National Logging, Great Wall Drilling Company, а также совместное предприятие New Silk Road Oil and Gas, передает Trend.

В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития в сфере геологоразведки, а также разведки и добычи углеводородов в 2026 году.

Отдельное внимание стороны уделили внедрению современных технологических решений, направленных на повышение эффективности геологоразведочных и буровых работ, а также возможностям реализации инвестиционных и производственных проектов с участием китайских сервисных компаний в системе АО «Узбекнефтегаз».

Глава Правления отметил открытость компании к сотрудничеству с квалифицированными подрядными организациями, подчеркнув, что взаимодействие будет строиться на основе представления конкурентоспособных технико-экономических предложений, соответствующих установленным требованиям и международным стандартам.

По итогам переговоров стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении деловых контактов, продолжении конструктивного диалога и поэтапном развитии сотрудничества по приоритетным направлениям.