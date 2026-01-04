Азербайджан и Турция подписали новое газовое соглашение

БАКУ/ Trend/ - Между Азербайджаном и Турцией подписано новое соглашение о поставке 33 миллиардов кубометров природного газа.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, поставки газа с месторождения «Абшерон» в Каспийском море будут осуществляться в течение 15 лет, по 2,25 миллиарда кубометров в год. Соглашение вступит в силу в 2029 году и будет действовать до 2040-х годов.

Природный газ будет поставляться в Турцию по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум с использованием существующей инфраструктуры.

Отметим, что месторождение «Абшерон» расположено в акватории Каспийского моря, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку и в 25 км к северо-востоку от месторождения «Шах Дениз».

Добыча конденсата и газа ведётся с июля 2023 года в рамках проекта ранней добычи с использованием одной глубокой морской скважины, управляемой JOCAP.