США сохранят присутствие в Венесуэле до тех пор, пока не состоится надлежащий переход власти - Трамп

БАКУ/Trend/ -США сохранят присутствие в Венесуэле до тех пор, пока не состоится надлежащий переход власти.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Президент США Дональд Трамп в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Не было потеряно ни одной единицы военной техники и, что ещё важнее, не погиб ни один военнослужащий. Вооружённые силы Соединённых Штатов — самые сильные и самые внушающие страх на планете, обладающие возможностями и навыками, которые наши враги едва ли могут себе представить. У нас лучшее оборудование в мире. Такого оборудования, как у нас, нет больше нигде — это видно даже если просто посмотреть на флот. Мы пресекли 97% поставок наркотиков морским путём, и эти наркотики в основном поступают из страны под названием Венесуэла", - сказал он.

Трамп отметил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не станет возможным безопасный, правильный и взвешенный переходный период.

"Мы не хотим, чтобы кто-то другой пришёл к власти и повторилась та же ситуация, которая сохранялась на протяжении многих лет. Поэтому мы будем управлять страной до тех пор, пока не станет возможен безопасный, правильный и продуманный переход. И он должен быть взвешенным, потому что именно это отражает наши ценности. Мы хотим мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы — включая многих выходцев из Венесуэлы, которые сейчас живут в Соединённых Штатах и хотят вернуться на родину.

Мы не можем рисковать тем, что Венесуэлу возглавит кто-то, кто не думает о благе венесуэльского народа. Десятилетиями происходило именно это, и мы больше не позволим этому повториться. Мы уже там и будем оставаться до тех пор, пока не состоится надлежащий переход. Мы фактически будем управлять страной до тех пор, пока не станет возможным правильное и законное перераспределение власти", - сказал президент США.