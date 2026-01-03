Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

В Азербайджане изменен порядок расчета требуемой мощности для строительных объектов

Экономика Материалы 3 января 2026 15:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменен порядок расчета требуемой мощности для строительных объектов

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в «Порядок расчета требуемой мощности для строительных объектов».

По информации Trend, соответствующее постановление премьер-министра Азербайджана Али Асадова вступило в силу 1 января 2026 года.

Согласно постановлению, в перечень коэффициентов мощности общественных зданий внесены следующие дополнения:

Наименование зданий и сооружений

Коэффициент мощности (cosφ)

Порядковый №

Объекты общественного питания:
27 В соответствии с мощностью светодиодов, Вт:
28 Менее 8 Вт 0,7
29

От 8 Вт до 20 Вт (включая 20 Вт)

 0,85
30

Более 20 Вт

 0,9

Данное постановление вступило в силу 1 января 2026 года для ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше и вступит в силу 1 июля 2026 года для ламп накаливания мощностью от 25 Вт (включая 25 Вт) до 60 Вт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости