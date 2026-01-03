В Азербайджане изменен порядок расчета требуемой мощности для строительных объектов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в «Порядок расчета требуемой мощности для строительных объектов».
По информации Trend, соответствующее постановление премьер-министра Азербайджана Али Асадова вступило в силу 1 января 2026 года.
Согласно постановлению, в перечень коэффициентов мощности общественных зданий внесены следующие дополнения:
|
Наименование зданий и сооружений
|
Коэффициент мощности (cosφ)
|
Порядковый №
|
Объекты общественного питания:
|27
|В соответствии с мощностью светодиодов, Вт:
|28
|Менее 8 Вт
|0,7
|29
|
От 8 Вт до 20 Вт (включая 20 Вт)
|0,85
|30
|
Более 20 Вт
|0,9
Данное постановление вступило в силу 1 января 2026 года для ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше и вступит в силу 1 июля 2026 года для ламп накаливания мощностью от 25 Вт (включая 25 Вт) до 60 Вт.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!