В Азербайджане изменен порядок расчета требуемой мощности для строительных объектов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в «Порядок расчета требуемой мощности для строительных объектов».

По информации Trend, соответствующее постановление премьер-министра Азербайджана Али Асадова вступило в силу 1 января 2026 года.

Согласно постановлению, в перечень коэффициентов мощности общественных зданий внесены следующие дополнения:

Наименование зданий и сооружений Коэффициент мощности (cosφ) Порядковый № Объекты общественного питания: 27 В соответствии с мощностью светодиодов, Вт: 28 Менее 8 Вт 0,7 29 От 8 Вт до 20 Вт (включая 20 Вт) 0,85 30 Более 20 Вт 0,9

Данное постановление вступило в силу 1 января 2026 года для ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше и вступит в силу 1 июля 2026 года для ламп накаливания мощностью от 25 Вт (включая 25 Вт) до 60 Вт.

