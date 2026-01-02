Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 3 января.

Как передает Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако на некоторых пригородных территориях 2-3 января возможны небольшие осадки.

Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, а днем – 5-8° тепла. Атмосферное давление снизится с 773 до 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет в пределах 70-80%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах возможны небольшие осадки и снегопад. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 4° мороза до 1° тепла, днем ​​– 5-9° тепла , ночью в горах – от 7 до 12° мороза, в высокогорье – от 15 до 20° мороза, а днем ​​– от 3 до 7° мороза.

В некоторых горных районах ночью и утром возможен гололед на дорогах.