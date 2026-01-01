БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличен порог критерия нуждаемости на 2026 год.

Как сообщает Trend, это отражено в законопроекте «О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год», утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, порог критерия нуждаемости на 2026 год для определения адресной государственной социальной помощи утвержден в размере 300 манатов.

Отметим, что порог критерия нуждаемости на 2025 год для назначения адресной государственной социальной помощи был утвержден в размере 285 манатов.

Это означает, что порог критерия нуждаемости на 2026 год увеличен на 15 манатов или примерно на 5,26%.

Изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.