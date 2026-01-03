Иран выступил с заявлением в связи ситуацией в Венесуэле

БАКУ /Trend/ - Иран решительно осудил нападение США на Венесуэлу, назвав это "грубым нарушением национального суверенитета".

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана, передает Trend со ссылкой на местные СМИ страны.

"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает военное нападение США на Венесуэлу и грубое нарушение национального суверенитета и территориальной целостности этой страны. Этот шаг является серьезным нарушением Устава ООН и фундаментальных принципов международного права", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что некоторое время назад Президент США Дональд Трамп объявил, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны.

Он отметил, что США успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, Президента Николаса Мадуро.

"Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Дополнительная информация будет предоставлена позже. Сегодня в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - отметил Трамп.

