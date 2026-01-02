БАКУ/Trend/ - Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) проведет торгово-деловую конференцию США-Азербайджан, приуроченную к 30-летию Палаты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на USACC.

Конференция, которая состоится 10 марта, объединит высокопоставленных представителей государственных структур, деловых кругов, инвесторов и финансового сектора для обсуждения следующего этапа экономического сотрудничества между США и Азербайджаном.

USACC рассматривает данное мероприятие как своевременную возможность подвести итоги достигнутых результатов, проанализировать текущие тенденции и сформировать ориентированную на будущее повестку, направленную на укрепление двусторонней торговли, инвестиций и инновационного взаимодействия.

С момента основания в 1995 году USACC выступает ведущей платформой по развитию торговых, экономических и культурных связей между Соединенными Штатами и Азербайджаном. За прошедшие три десятилетия Палата сыграла ключевую роль в налаживании диалога между государственным и частным секторами, содействии торговле, диверсификации бизнеса и расширению экономического сотрудничества между двумя странами.