На освобожденных территориях Азербайджана некоторые услуги по предоставлению электроэнергии будут бесплатными

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня на освобожденных от оккупации территориях будут применяться льготы на оплату услуг по подключению к сети электроэнергии.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Тарифный (ценовой) совет.

Отмечается, что большая часть восстановительных работ в распределительных сетях в Карабахе и Восточном Зангезуре финансируется за счет государственных капитальных вложений.

С сегодняшнего дня подключение к существующей однофазной 0,4 кВ электрической сети бытовых абонентов, а также нежилых объектов с потребляемой мощностью до 20 кВт будет бесплатным.

Подключение к трехфазной 0,4 кВ сети бытовых абонентов с потребляемой мощностью более 20 кВт и нежилых объектов с потребляемой мощностью до 200 кВт будет осуществляться с 65%-ной льготой.

Кроме того, подключение к трехфазной сети объектов нежилого фонда с потребляемой мощностью до 200 кВт (среднего напряжения) и выше 200 кВт, а также строительных объектов, принадлежащих производителям электроэнергии, будет бесплатным.

Подчеркнуто, что применяемые льготы сделают процесс подключения к электросети более доступным и выгодным для абонентов.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.